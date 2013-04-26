中国债市一波未平一波又起 政策敏感期需谋定后动

作者 尹嫄婷

路透北京4月26日 - 经央行出面安抚后，经历稽查风暴袭扰的中国债市周三终于拨云见日，市场情绪开始转暖带动信用债收益率短暂企稳。然而黑天鹅是否真正远去，及暂停新设丙类户的后续影响尚有待观察，债市投资恐怕仍需谋定而后动。

非市场因素导致的暴跌往往为投资者提供买入机会，但此次市场人士则普遍对未来投资持谨慎态度，因预计政策敏感期已来临，料市场将延续调整，且分化加剧。不过，中债登暂停信托计划、券商资管及基金专户等新设账户申请消息的冲击则不太可能再次触发市场大跌。

“目前流出的信息有限，具体细节和央行态度、立场均不能确定，难说奠定了信用债企稳基础。还需等待央行进一步的规定细则等信息明确之后才能有明确方向。”一家私募基金的投资人士称。

有消息指，中国央行于周三召开了一次内部会议，各大商业银行的一把手都参会，重点讨论各大商业银行在债市业务中的内部监控问题，债市监管风暴或再升级。

上述投资人士认为，目前还不是建仓的好时机，遇到合适的资产可以适当出手，但当前监管方面和市场层面仍有诸多不确定性，不适合大举建仓。

上海一家大型券商的信用债分析师亦认为，（银行）自查影响还会持续，市场情绪不会反应那么快，对灰色地带仍有畏惧，市场可能不会很快反弹。

证监会此前宣称坚决不允许代持行为，令市场惴惴不安担心债市拐点将至。随后央行会议传出的或针对代持交易出台新的管理规则，同时丙类账户将逐步取消或升级的表态，则暂时给市场吃了颗定心丸，暗示代持将不会被全面禁止。而中债登暂停新设账户申请亦是主要针对利益输送的问题。

不过，以自查为主的后续监管难以在短期内迅速平复遭遇重创的市场情绪；同时，去杠杆加大过程中对部分低评级债券需求的压制料仍将延续，从而加剧高、低等级债券收益率走势的分化。

私募投资机构--鹏扬投资管理公司总经理杨爱斌就表示，目前经济增长状况下债市基本面向好，不过在金融体系持续去杠杆化过程中，对低评级信用债必定构成负面影响，市场分化将有所加剧，信用利差将逐步拉大。

北京一家大型券商分析师表示，目前看此轮去杠杆过程中受冲击较小的高等级债券风险可控，但对高收益债则需保持谨慎。

本周公布的经济先行指标--汇丰中国4月制造业PMI初值回落，显示中国二季度经济增长可能较市场预期乏力。分析人士指出，未来除了需密切关注事件相关的政策出台，亦需看外汇占款及基本面等宏观情况的变化。

“冲击最严重的时期已经过去，监管本质上没有影响资金松紧，去杠杆后机构的资金并没有消失，后续市场走势将回归到看基本面的影响。”上述北京大型券商分析师称。

**步入政策敏感期**

中债登在央行会议后宣布暂停开设丙类户预示监管升级。但业内人士普遍认为，这只是暂时性措施，后续仍要等待央行进一步出台新的管理规定细则。债券市场已步入政策敏感期。

上述私募基金人士预计，暂停开户应该只是暂时性，等央行出台新的管理规定细则后应该会恢复，但持续时间很不确定，唯一能确定的是央行态度和市场判断相比更加严格，因此对市场的短期影响可能会更大。

不过，市场对暂停丙类户开设已有预期，暂停开户会否对市场产生更大影响，还将取决于暂停的时间长短。而且，即便停止新产品募集，存量账户资金投资并未受影响，且部分产品依然可通过旧账户续做。

“暂停新账户开立，大家基本都有些预期了。管理层重点还是稽查涉嫌利益输送的‘代持’问题，短期冲击过后长期对信用债市场影响有限。”上海一家大型券商的信用债分析师指出。

近期债券市场经历过山车行情，而货币市场方面，本周以来银行间市场质押式回购和同业拆借利率全线上扬，其中周四七天期品种最新加权利率已升至约14个月来高位至约5%%。（完）

(审校 曾祥进)

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