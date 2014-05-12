中国当前债市是理性还是非理性繁荣？--中金

路透北京5月12日 -中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，近期债市收益率大幅下跌，如果在4月经济数据公布后，货币政策没有明显放松，市场极度乐观情绪可能消退，而供需关系也可能发生变化，从而抑制收益率下行。

整体收益率是否下行取决于短端利率，在央行利率走廊管理没有明显下移之前，当前短期债券收益率的下降空间较为有限，从而会限制整体收益率曲线下行。

因此，已经获利投资者可以考虑阶段性获利平仓，而仓位较低的投资者可以等待收益率的回调后再度介入，目前点位上追涨可能会有一定风险。或者投资者可以通过支付互换固定利率来对冲现货的风险。

**本轮债券牛市有基本面、政策面预期及增量资金支持**

上周5年以上期限的收益率降幅超过了30bp。不少市场参与者以“疯狂”来形容这一轮行情。“牛不喝水按不了牛头低”，尽管债券牛市背后必然带有较强情绪的推动，但也存在其合理的因素。

首先，较强的支撑因素来自于经济基本面以及对政策放松的预期。我们此前预期，4月份的经济数据可能仍偏弱，加上4月份存款增长偏低，4月份的贷款投放也有低于市场预期的风险。

投资者预期在数据发布后，货币政策可能有较大幅度的放松，尤其是市场对央行降准的预期有所增强。

其次，这轮牛市当中，我们看到了有增量资金的支持。从一级市场来看，近期一些增量资金来自农商行、农信社等农村金融机构。此外，由于银行理财收益率在余额宝等货基收益率下行的情况下仍保持较高水平，理财规模上升，理财对债券的配置需求也有所上升。

二级市场上，一些非主流的投资者也加入了抢债大战中。例如近期一些股票基金经理表示会增加一定仓位的债券配置。股票投资者转战债市主要是受到近期股市行情低迷的影响。

此外，我们也了解到，不少保险公司近期有申购债基的情况，对近期这轮债市快速上涨的行情进行了追涨。

再者，投资者选择久期较长的债券发起进攻，一方面是因为对政策放松预期增强，认为长久期的债券机会更大，另一方面，在收益率相对较陡的情况下，长久期债券的收益率更具吸引力。

总结来看，这一轮债券牛市的背后有基本面、政策面预期以及增量资金的支持。但收益率的下行速度过快，也表明市场情绪高涨下，一些投资者主要是从趋势角度介入债市，而非基于严密的思考和分析，害怕踏空的心理导致投资者不惜代价在一级和二级市场以抢到券为目的，这种情绪主导的行动也带有非理性成分。

**投资者和发债主体行为可能生变**

在收益率下行后，投资者和发债主体的行为都可能因此发生变化，激情过后需要冷静应对。我们认为可以从基本面、政策面、资金面、情绪面等因素来考虑。

（1）基本面。4月份经济数据较差，包括4月份通胀也跌至低位，看空经济情绪较浓，使得货币政策放松预期较强。

如果前瞻5、6月份的数据，由于去年经济下滑最快的阶段是5-6月份，基数较低，因此不少经济数据在同比增速上可能会略有回升，5-6月份CPI初步估计会回升到2.3%附近，考虑到去年6月份钱荒的低基数，M2到6月份也有望回升到接近13%的水平。

因此，数据对债市的利好在未来2-3个月会因为基数效应而减弱。

（2）政策面。这一轮收益率的大幅下行的一个重要前提是市场对于货币政策的放松日趋强烈，认为央行有可能全面降准。

在周末的五道口金融论坛上，周小川行长提到，“进行逆周期调控是央行的一项职能。一些是流动性工具，一些是宏观审慎工具的微调，直到需要大力度才会使用传统货币政策的“迈台阶”。

国务院也表态，调控要有定力，不会推出大规模的刺激措施。”这表明央行目前还不会因为一时的经济数据疲弱就采取大规模的货币政策刺激。在目前阶段，对于回购利率等货币市场利率，央行采用的是利率走廊机制。

如果观察年初以来，公开市场的净投放量和二级市场7天回购利率的关系，可以发现两者具有较为明显的正相关性，即利率明显高于4%的时候，央行净投放，且随着利率越高，净投放规模越大，当利率降至3%甚至3%以下时，央行开始加大回笼力度。

因此可以判断央行希望将7天回购利率控制在3%-4%的区间内。

（3）投资者。本轮行情中，一级市场增量资金主要是农村金融机构，不过农村金融机构每年债券的投资量低于明显低于国有银行和股份制银行，而定向降准所释放的资金只有几百亿，还不会持续性的推动配置需求上升。

而我们了解，国有银行和股份制银行受制于存款增长乏力，对债券投资仍没有太多的增量资金。对于银行理财而言，近期收益率大幅下行而理财发行利率没有那么明显下降的情况下，理财对利率债的需求也会减弱。

在二级市场投资者当中，股票型基金等非传统债券投资者是典型的趋势投资者，并无持续的配置需求，一旦股市好转，或者债券收益率下降乏力，这些资金随时可能撤出。

而今年券商、基金等投资者都依赖杠杆来放大对债券的投资需求。不过随着银行资金融出数量和这些交易型机构资金融入规模回升到了历史高位，这些机构进一步加杠杆的空间有限。

反而是如果5、6月份资金面受季节性影响出现一定程度的紧张，可能有阶段性去杠杆的压力。

（4）发行者。去年下半年，随着利率上升，企业发债的需求也逐步减弱，因为发债替代贷款的效应随着债券利率的上升而减弱。

年初以来，债券收益率有所下行，尤其是最近这一轮行情下，收益率下行幅度较大。发债替换贷款的节省融资成本效应再度凸显，在贷款利率还不会很快回落的情况下，会吸引各评级企业增加债券发行。

**收益率下行可能受抑**

总体来看，如果在4月份经济数据公布后，货币政策没有明显的放松，市场对央行降准的预期可能会逐步减弱，极度乐观的情绪可能消退。而供需关系在收益率下行后可能也会发生变化，从而抑制收益率的下行。

目前收益率曲线回到相对平坦状态，收益率整体是否仍有下行空间取决于短端利率是否仍有下行空间。但如果央行对货币市场利率维持利率走廊管理，而这个利率走廊没有明显下移之前，短期债券收益率的下降空间较为有限，从而限制整体收益率曲线的下行。

对于已经获利的投资者，我们建议可以考虑阶段性获利平仓，而仓位较低的投资者可以等待收益率的回调后再度介入，目前点位上的追涨可能会有一定的风险。或者投资者可以通过支付互换固定利率来对冲现货的风险。(完)

(整理 钟华; 审校 杨淑祯)

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