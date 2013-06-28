中国信用债市场情绪不宜过度乐观

作者 尹嫄婷

路透北京6月28日 - 为安抚流动性困境造成的恐慌情绪,本周中国央行终于作出将维稳市场的表态，债市随之显露暖意。但分析人士指出，短期市场情绪或许已过度乐观，央行表态并非意味着流动性回归宽松，对资金面的实质性影响有限。

而另一方面，针对热钱流出，以及经济转型殃及部分行业或触发违约的风险也从未淡出江湖。因而对于中国信用债市场前景，市场人士普遍认为，预期转好带来的估值修复行情最终还是要依仗资金面配合，与此同时，预计资金利率难以回归年初水平，将令中长期品种面临调整压力。

“从市场表现来看已过于乐观，央行不太可能会投放钱，“上海一家大型券商资深固定收益分析师称。

他并称，央行能控制的流动性是一方面，但另一方面，现在人民币显贬值苗头，热钱流出风险未来会加剧流动性压力。”

他并表示，假设央行不大规模放钱，三季度可能还是会看到七天回购利率维持在5%以上。喜悦心情过后，下一个问题是回购利率将回到什么水平？如果还是在4-5%以上，当前整体债券收益率，特别是中长期品种仍面临调整压力。

去杠杆必然要经历一个较为长期的过程，短短几周的资金紧张实际上也可以看作是央行给大家上了一堂风险教育课。以前流动性趋紧，大家都会预期央行会平抑波动，但这次则告诫市场并不一定如此，且不排除未来这种情况可能再次出现。

“持续到下半年大家都会关注(流动性)这件事情，央行这次给大家一个阴影，一旦有流动性冲击就会风声鹤唳。” 海通证券信用债分析师李宁预计。

另外，就信用债品种而言，市场人士认为，当前按先后顺序分别可持有短融、1-3年期中票、短久期高等级债券；同时，五年期以上的高等级也可配置但缺乏交易性机会，低评级则风险较大。

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行始终坚持不援手，市场情绪渐趋恐慌。本周二央行终于发出将维护市场稳定的清晰讯号，同时亦顺势暂停本周的公开市场操作。而周三召开的国务院常务会议亦称，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。

在监管层表态的安抚之下，银行间市场资金利率自上周历史高点回落，但仍处于相对高位。中国银行间市场周五早盘七天质押式回购加权平均利率报6.17%左右。

**风险要素潜伏**

虽然目前来看市场已度过资金面最差的时期，但分析人士预计短期资金紧张态势仍难以大幅缓解，这包括本月底逾1.5万亿元的理财产品到期、7月5日补缴准备金。同时，虽然美联储出面表态希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束，以消除市场过度反应，但随着美国基本面转好，不能排除其下半年仍将逐步退出QE。

另一方面，假设央行以此次流动性抽紧作为压力测试，开启长期去杠杆进程， 那么其将希望能够更长期的维持较高的利率水平，从而令企业感受到融资成本，打压部分不具备融资能力企业的需求。这将令中长期品种面临较大不确定性。

而从经济基本面角度来看，在经济下行和转型过程中，传统制造业或部分中小民营企业将成为重灾区，缺乏长期行业发展趋势将令其评级下调且需求不振，从而催生违约风险。

上海一家大型券商分析师就坦言，如果说近期压缩同业资金投资和非标业务是央行给市场上的第一堂课，那么未来第二堂课很可能是打破预期允许违约，从而引导估值回归。

另外，随着后续影子银行和社会融资总量增速有所下降，高收益债券基本面将面临恶化，因其融资主体的后续融资将受到一定制约。所以即使届时不出现大面积信用事件，市场情绪也将逐步更趋谨慎。

市场所面临的不确定因素正越来越复杂多变，借用一位市场人士的总结，“过去数周的市场中，如果没有足够充裕的止损额度和足够强大的情绪管理能力，均值回归途中就要夭折数次，这也正是剩者为王的根源。均值回归之路布满荆棘，或中途倒下，或一路收集带血的筹码坚持到底走向胜利”。(完)

(审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。