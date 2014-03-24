中国监管机构简化银行间债市开户材料

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京3月24日 -中国银行间债市开户的闸口或在进一步放开。相关监管机构周一发布通知称，从即日起简化银行间债市联网和开户材料；市场人士分析称，新设立账户递进开闸的脚步或近。
联名下发通知的监管机构包括全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司。就功能而言，同业拆借中心偏市场前台，中债登和清算所偏后台。
中债登相关人士向路透表示，开户的先决条件是获得央行上海总部的市场准入备案，上述三家机构再完成各自权属程序。
通知并称，联网或开户材料提交齐全后，同业拆借中心、中债登和上海清算所在三个工作日内完成联网或开户手续。
央行上海总部官方人士尚未被联络到证实此消息。
自去年4月中国债市监管风暴始，银行间债市账户管理节节完善。首先暂停丙类户新开户业务，并暂停了券商资管、信托计划和基金专户等部分乙类户的开户业务；接着，叫停一般企业法人丙类户买入业务，禁止同一金融法人账户间交易；再次，清理2010年来开立的非金融机构丙类户。
今年2月，暂停已久的银行理财银行间债市开立新账户，终获得央行绿灯放行重启，并正式引入第三方托管概念，鼓励银行理财产品由自托管向第三方托管转型。此次放闸，或可视作监管层银行间债市账户整肃阶段性目标已达成。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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