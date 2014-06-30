中国银监会调整银行存贷比计算口径

路透北京6月30日 - 中国银监会周一宣布自7月1日起调整商业银行存贷比的监管口径，增加分子端的贷款扣减项，扩大分母端的存款计入项，且仅对人民币业务实施存贷比监管考核，本外币合计和外币业务存贷比将作为监测指标。

根据中国的《商业银行法》，商业银行存贷比应当不高于75%。这一法定监管指标已执行了长达19年。

银监会发布的新闻稿表示，存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等。

此外，在存贷比分子计算中还将扣除商业银行发行的剩余期限不少于一年，且债权人无权要求银行提前偿付的其他各类债券所对应的贷款，支小再贷款所对应的小微企业贷款，以及商业银行利用国际金融组织或外国政府转贷资金发放的贷款。

“上述贷款具有明确稳定的资金来源，无需相应的存款资金进行匹配。”新闻稿称。

在分母统计上，银监会表示，银行对企业、个人发行的大额可转让存单，以及外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额，将计入存贷比分母（存款）计算口径。

银监会称，此次调整从定量测算结果看，有助于商业银行将更多信贷资源用于支持实体经济。

新闻稿指出，银监会将观察存贷比计算口径调整对银行经营行为和金融市场的影响，对于存贷比出现异动的银行，将视情形采取相应措施，防止监管套利。此外，银监会将综合运用存贷比、流动性比例、流动性覆盖率和多维度的流动性风险监测指标，密切跟踪分析银行业流动性风险状况。

银监会表示，在中长期，还将继续积极推动并配合立法机关修订《商业银行法》。

中国银行业协会最新发布的报告称，2014年中国银行业的流动性比例和超额备付金率继续小幅下降，存贷比继续小幅上升。

中国银监会此前表示，存贷比目前难以全面反映银行流动性风险等问题，将不断对存贷比监管加以完善，以适应商业银行资产负债多元化的趋势。银监会将与有关部门沟通协调，完善存贷比监管考核办法并积极推动修订《商业银行法》。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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