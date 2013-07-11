未来数年中国经济走在颠簸之路 债务问题备受关注--兴业

路透香港7月11日 - 中国中型券商兴业证券(601377.SS)的研究部门周四称，除非中国到达正常的利率环境，否则未来3-5年中国经济走在颠簸之路，其中债务问题备受关注。

兴业证券负责宏观经济研究的首席分析师王涵在香港的投资研讨会上称，中国的债务占GDP水平很高，也是新兴市场之中最高，未来债务继续上升会对GDP增长带来压力。

“中国要债务水平与GDP同步温和增长，只会令到中国处于“risk-on, risk-off”(冒险、避险)的格局。”他说，由于贷款主要投放到低效益的政府项目，随着加权平均借贷利率上升，资本的投资回报率出现下滑。

据王涵估计，如果中国保持一季度的信贷增长，则今年底总债务占GDP的比重将升至230%，到2015年进一步升至280%，2011年则为190%。

他说，“中国将重新回到冒险和避险的状况，市场对于中国经济前景的看法可能会极其波动，资金流向变得不明朗。由于资本流入对境内净资产有正面作用，若果资金流出，会对债务带来压力。”

他同时指出， 中国将于2015年开放资本帐，在弱经济基调之下资本流出将会加快，令到中国有可能面临如欧洲一样的债务危机。

中国国务院总理李克强表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，完成全年经济社会发展主要任务。要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。

中国二季度GDP等宏观经济指标将于下周一公布，路透综合15家机构预估中值显示，二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。

兴业证券负责股票策略研究的首席分析师张忆东称，预期下半年中国还处于去杠杆化的过程，这令金融和能源行业首当其冲，相信两大板块的市值占比仍在滑落的过程，且这个调整在7月份周期股反弹后继续，因此该行建议投资者关注内需和创新的板块，例如医疗、养老、环保，以及一些在传统垄断性行业释放出来的机会。

他并称，相信下半年政府不会真正放松银根，因为就业情况良好，政府刺激经济的意慾较少。

“下半年如果政府想刺激经济，应会从高科技、消费、军工、环保产业着手。预期下半年总体流动性不会很宽松，反而相对偏紧。”他说。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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