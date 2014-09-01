9月中国可转债乐观情绪收敛 主题性机会更受关注--中金

路透上海9月1日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，9月转债市场风险点犹存，甚至多过8月。调查结果显示，投资者的乐观情绪明显收敛，市场分歧明显增大。不过投资者正面情绪仍在，主题性机会更受关注。

**市场回顾**

在第三轮IPO开闸、中期业绩集中发布、8月中旬发电量低于预期及月末资金紧张的影响下，股市震荡下行，成交量从上周三开始大幅缩水，沪指累计下跌1.05%，而前期反弹的创业板指也明显回落，收跌2.55%。

转债市场表现较股市稍好，前期已经调整的银行转债跌幅均较小，非金融大盘表现出色，平安也在上周反弹，转债指数逆市上涨0.2%。此外，南山周五尾盘异动，隧道、徐工、深燃等表现不佳。

**9月股市和转债风险点犹存**

我们在过去三周判断转债市场将震荡休整，源于股市超买、本轮反弹逻辑遇挑战、资金流入断档期、IPO重启等。

目前看，IPO阶段性冲击正在消退，股市阶段性压力减小。不过，9月份股市和转债市场本身都仍还存在风险点。

其中，股市方面，经济数据（8月份工业增加值将疲软，而政策迟迟不见落地）、海外资金流入放缓，以及9月份季末资金面担忧仍在，仍会抑制投资者的做多情绪，股市很可能维持窄幅震荡走势。

而度过9月中下旬之后，投资者应重新关注地产“金九银十”兑现情况、沪港通正式开闸等可能引发的正面边际变化。

另一方面，9月份转债市场风险点也较8月份多，包括：1、股市如上述存在风险点；2、而季末银行拉存款导致债基赎回、流动性冲击等需要关注；3、百亿元电力转债择机待发，且不安排优先配售，齐峰、吉视很可能选择月中发行，通鼎待上市，供给担忧也不能低估。

此前中金9月份转债市场调查结果显示，投资者的乐观情绪明显收敛，市场分歧明显增大。调查问卷显示，虽然仍有46%的参与者看涨转债市场，但相较8月期调查明显下降，且对涨幅判断也明显收敛。

同时，认为转债将跑赢信用债和利率债的投资者也较上期明显减少。大类资产经过“完美”轮动之后，需要新的系统性变量来打破这种纠结格局。投资者的关注点上，较为一致的再次转向题材和正股α及防守反击机会，这与我们近期的判断颇为一致。

经济复苏不及预期，中小盘成长股遭遇了业绩期考验，但投资者正面情绪仍在，主题性机会更受关注。

**转债公司中期业绩整体符合预期**

转债公司中报业绩已经基本发布完毕。我们的调查结果显示，多数投资者认为中期业绩整体上符合预期，占比达68%，认为超预期的投资者比率很小。

具体而言：1、几只大盘转债业绩表现平稳，也基本均符合市场预期。其中，平安业绩略好于预期，加上沪港通概念等，仍值得重点关注。

民生业绩增速放缓，资产质量下滑，小微金融遭遇挑战，同业盈利模式正在被颠覆。公司有补充资本金需求，但下修转股价短期内概率仍然较低。公司目前仍处于调整期，新任管理层的表现仍需观察；

2、业绩超预期的包括歌华、长青、齐翔等个券，国金、华天、齐峰等业绩保持强劲增长，而深机、重工等业绩趋势向好。这些个券也基本均是我们重点关注的品种；

3、低于预期的包括久立、冠城、隧道、东方等。其中，久立最让人失望，业绩表现受高端产品销量不佳的影响较大，该转债相对齐翔、长青、华天甚至同仁的优势不再明显。冠城转债我们此前曾建议减持，110-115元区间关注低吸机会；

4、传统行业的南山、徐工、中海、恒丰等业绩低位徘徊，但均在市场预期之中。

**个券点评**

个券方面，平安和非金融在大盘转债中最被看好，与我们的判断一致，后者的关注度甚至已经超过前者。

其他个券中，除国金、重工、隧道、东电、歌华、久立、齐翔、长青等关注度较高。其中，歌华、东电、徐工等关注度升温明显，国电下降明显。

此外，我们认为估值中枢下移的可能性很大，这与调查问卷存在不小的预期差。(完)

(整理 李宏薇；审校 张喜良)

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