中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）

（新增更多内容）

路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。

专家亦指出，结售汇数据显示中国资本外流的态势没有根本扭转，但考虑到岁末年初中国陆续出台措施平衡跨境资本流动，今年资本外流的速度和体量料边际下降。

“中国在应对美联储加息方面有一定优势，...2017年中国经济保持合理区间以及供给侧改革，有助于国际收支稳定。”王春英在国新办新闻发布会上指出，2016年跨境资金流出压力有所缓解。

她并表示，2017年外债规模料仍保持企稳回升态势，从中长期看人民币汇率不具备贬值的基础，短期会有波动。

工银国际研究部主管程实亦强调，人民币汇率波动带来的贬值心魔没有根本消除，但汇率因素造成的恐慌性从众行为边际减少，美元汇率变化带来的干扰作用依旧很大，但美元指数触顶回落给市场以喘息之机。

在他看来，中国政策层在国际金融监管框架下采取的一系列预期管理工作取得一定成效，但政策持续还是必要的，而美国新当选总统特朗普上台带来的影响初步显现，但还未充分显现，未来的不确定性依旧很大。

中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。去年全年，银行累计结售汇逆差3,377亿美元，累计代客涉外收付款逆差3,053亿美元。

外管局数据并显示，2016年12月境内银行代客涉外收付款逆差123亿美元，较上月246亿美元逆差收窄50%，亦为连续第18个月出现逆差。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)