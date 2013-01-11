中国12月CPI同比上涨2.5% 环比上涨0.8%--国家统计局

(以下为中国国家统计局周五(11日)公布的12月中国居民消费价格变动情况新闻稿)

路透北京1月11日 - 2012年12月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.5%。其中，城市上涨2.5%，农村上涨2.5%；食品价格上涨4.2%，非食品价格上涨1.7%；消费品价格上涨2.5%，服务项目价格上涨2.5%。2012年，全国居民消费价格总水平比上年上涨2.6%。

12月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.8%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.9%；食品价格上涨2.4%，非食品价格持平（涨跌幅度为0）；消费品价格上涨1.1%，服务项目价格持平。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

12月份，食品价格同比上涨4.2%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.37个百分点。其中，鲜菜价格上涨14.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.41个百分点；水产品价格上涨6.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.15个百分点；粮食价格上涨4.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点（猪肉价格下降6.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.22个百分点）；油脂价格上涨4.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；鲜果价格下降5.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点。

烟酒及用品价格同比上涨1.5%。其中，酒类价格上涨2.7%，烟草价格上涨0.7%。

衣着价格同比上涨1.9%。其中，服装价格上涨2.0%，鞋类价格上涨1.2%。

家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.7%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨9.5%，耐用消费品价格上涨0.3%。

医疗保健和个人用品价格同比上涨1.7%。其中，中药材及中成药价格上涨2.4%，医疗器具及用品价格上涨1.8%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.5%。

交通和通信价格同比持平。其中，车辆使用及维修价格上涨5.1%，车用燃料及零配件价格上涨2.6%，城市间交通费价格上涨1.7%，通信工具价格下降10.7%，交通工具价格下降1.0%。

娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.1%。其中，教育服务价格上涨2.6%，文娱费价格上涨2.4%，旅游价格上涨1.1%，文娱用耐用消费品及服务价格下降4.7%。

居住价格同比上涨3.0%。其中，水、电、燃料价格上涨4.0%，住房租金价格上涨3.3%，建房及装修材料价格上涨0.8%。

据测算，在12月份2.5%的居民消费价格总水平同比涨幅中，上年价格上涨的翘尾因素消失为0，新涨价因素约为2.5个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

12月份，食品价格环比上涨2.4%，影响居民消费价格总水平环比上涨约0.79个百分点。其中，鲜菜价格上涨17.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.46个百分点；肉禽及其制品价格上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.18个百分点（猪肉价格上涨3.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点）；水产品价格上涨2.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；蛋价格上涨3.1%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点；鲜果价格上涨0.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点；粮食和油脂价格分别上涨0.4%和0.2%，两项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.01个百分点。

12月份，非食品价格环比持平。其中，烟酒及用品价格上涨0.2%，家庭设备用品及维修服务、居住价格均上涨0.1%，交通和通信、娱乐教育文化用品及服务价格均下降0.2%，衣着、医疗保健和个人用品价格均持平。(完)

(整理 张胜男; 审校 杨淑祯)

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