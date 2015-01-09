中国12月CPI涨幅低位徘徊 应对通缩风险政策仍需宽松（更新版）

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路透北京1月9日 - 中国去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标，加之当月工业生产者出厂价格指数(PPI)创出27个月最大降幅，均显示中国内需依然疲弱，通缩风险提升，货币政策仍有宽松余地。

分析人士认为，政策反通缩动作会进一步加快，今年稳增长、反通缩政策出台的时点会相较往年更早，可能一季度开始就会有一系列政策出台，包括降息降准等政策放松举措依然可期。

“政策有放松空间，而且从缓解通缩压力的角度来看也需要放松，否则工业通缩持续太长的话，对未来工业企业盈利会有大的负面影响。”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示。

他认为，未来中国出现通胀的可能性要远低于通缩，所以没有必要把通胀目标定得太高，否则反而束缚了自己的手脚。

国家统计局周五公布数据显示，12月CPI同比涨幅1.5%符合路透预期，略高于上月创下的五年低点1.4%，且连续第四个月在2%下方；PPI同比下降3.3%，连续34个月持续为负。全年来看，2014年CPI同比涨2.0%，远低于年初政府设定的3.5%控制目标；PPI则同比下降1.9%，连续三年负增长。

统计局城市司高级统计师余秋梅在解读数据时称，食品中，受全国部分地区降温雨雪天气影响，鲜菜、鲜果和水产品价格由11月环比下降转为环比上涨，合计影响CPI环比上涨0.40个百分点；非食品中，随着国际市场原油价格持续走低，汽油和柴油价格环比分别下降3.3%和5.5%，两项合计影响CPI环比下降0.03个百分点。

统计局数据显示，12月食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨0.8%；环比来看，食品价格上涨1.2%，非食品价格下降0.1%。

“目前来看，通胀保持低位的概率比较大。由于房地产市场的减速，需求端不算很旺盛。同时由于产能过剩压力比较大，供给端很旺盛。”澳新银行中国经济师周浩并称，2015年CPI控制目标可能下调到3%左右，GDP增速目标可能下调到7%。

他同时表示，央行可能还是会考虑降准或类似降准的举措，因为这只是对目前出现的资本流入减少的对冲，不能算是一个大规模的举措。

“还是需要对通缩压力有所警觉，动手不能太晚。不降准也可能会通过MLF(中期借贷便利)或SLF(常备借贷便利)的举措来对市场做一些提前性的准备，来应对可能的流动性紧张局面。”他说。

中国央行2014年11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。最新路透调查显示，中国金融机构固定收益部门对一季度仍有较强降息降准预期。

中国CPI和PPI图表 link.reuters.com/pas73w

**PPI同比跌幅进一步扩大**

工业价格方面，油价的下跌对生产资料价格构成明显打压，季节性效应或亦加剧了生产性需求的萎缩，目前国内企业尚处于主动去库存阶段，需求依然疲软。

“本月工业生产者出厂价格环比下降主要是受国际油价连续大幅度下跌的影响。”余秋梅称。

其同时解读称，从影响程度看，成品油、石油和天然气、化学原料和制品分别影响本月工业生产者出厂价格总水平下降约0.2、0.1、0.1个百分点，三者合计影响约0.4个百分点，占总降幅的67%左右。

摩根士丹利华鑫证券高级经济学家章俊亦指出，最近包括原油在内的大宗商品价格的明显下滑，反映在CRB大宗商品价格指数近期有大幅回落。

“根据经验CRB大宗商品价格指数大致领先PPI一个季度左右的相关性，未来PPI可能面临向下压力依旧不减。”他称，目前国内经济增长疲弱，特别是房地产投资下滑对经济拖累尤为明显，去库存压力较大，PMI购进价格指数12月继续下行，预示PPI增速未来难有起色。

他并预计，伴随着经济增长疲软和原油等大宗商品价格跳水，低通胀已成为2015年全球经济主要的敌人。

“我们预期2015年国内通胀水平依旧将维持在低位，成为货币政策宽松的主要推动力，通胀和货币政策立场的逻辑关系已经从之前的‘通胀下行为货币政策宽松提供空间’转向‘货币宽松应对通缩风险上行’。”章俊说。

他并预测，今年CPI全年涨幅将在2.1%左右，政府会相应下调通胀目标至2.5%-3%左右，而PPI在三季度之前将依旧在负区间内徘徊。

2014年中央经济工作会议提出2015年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。(完)

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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