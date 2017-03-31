中国去年12月末全口径外债余额同比增2.7% 风险总体可控--外管局

路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局周五公布，截至去年12月末中国全口径外债余额为14,207亿美元，较2015年末增加377亿美元，增幅为2.7%，外债总规模连续三个季度稳步增长。外管局并表示，外债余额呈稳步回升态势，风险总体可控。

外管局网站发布答记者问并称，适度规模的借债是企业日常经营活动的必要手段，中国企业将根据国内外经济形势等因素的变化，自主决定借用外债的时期、规模和币种结构，中国的外债整体将呈稳步回升态势。

“中国对外债务去杠杆化进程基本完成，积累风险逐步释放。”外管局称。

外管局网站发布的新闻稿并显示，据初步计算，2016年末中国负债率为13%，债务率为65%，偿债率为6%，短期外债和外汇储备比为29%，以上各项外债风险指标均在国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。

外管局称，2014年末到2016年第一季度，是中国企业对外债务去杠杆化的阶段，2015年全年下降3,970亿美元，2016年第一季度下降515亿美元。这有利于降低中国外债积累的风险，减少企业高杠杆经营和货币错配风险。

2016年第二季度以来，随着前期外债去杠杆化告一段落，全口径跨境融资宏观审慎管理等便利企业跨境融资的政策落地，中国企业利用外债开始回升。2016年第二、第三、第四季度分别回升248亿、427亿和217亿美元。

外管局数据并显示，从期限结构看，2016年12月末长期外债余额为5,498亿美元，占39%；短期外债余额为8,709亿美元，占61%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占47.5%。

从机构部门看，广义政府债务余额为1,239亿美元，占9%；中央银行债务余额为555亿美元，占4%；银行债务余额为6,042亿美元，占42%；其他部门债务余额为4,277亿美元，占30%；直接投资公司间贷款债务余额为2,094亿美元，占15%。

从币种结构看，本币外债余额为4,877亿美元，占34%；外币外债余额（含SDR分配）为9,330亿美元，占66%。在外币登记外债余额中，美元债务占82%，欧元债务占7%，日元债务占3%。

外管局并称，已根据最新获取的数据，修订了2015年各季度及2016年前三季度中国全口径外债情况表，并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。（完）

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