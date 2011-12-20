中国股市盘前看点--12月20日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国11月房屋开工年率;英国、德国消费者信心指数等

**宏观经济和政策面**

--中国国家统计局原局长、现中海油高级研究员邱晓华周一表示,中国经济不会硬着陆,并建议政府通过双降(降低存款准备金率和降低税负)减轻企业负担.

--证监会主席郭树清称,提高证券、基金和期货公司等中介机构的治理水平,需要完善证券公司和基金公司长期激励约束机制,强化股东之间的相互制衡,同时须改善其外部治理机制.

**重点行业和公司**

--国务院国资委主任王勇表示,明年将继续推动具备条件的央企加快主营业务整体上市,探索推动央企之间,央企内部相近业务板块之间联合重组上市.

--熟悉交易的消息人士周二称,由中国控制的兖煤澳大利亚公司(Yancoal Australia)已就一14亿澳元(合14亿美元)的并购计划接触Gloucester Coal GCL.AX,以组建澳洲最大的煤业公司.

--中国有色金属协会副秘书长王华俊表示,明年全球主要有色金属需求将继续保持增长趋势,但预计主要有色金属平均价格可能略低於今年的平均价格.明年有色金属企业经济效益增幅可能大幅回落,不排除一季度出现负增长.

**海外动向**

--美国股市受银行股拖累周一收跌,尾盘跌势加剧,美国银行近三年来首次跌至5美元之下.道琼工业指数跌100.13点,或0.84%,至11,766.26点.

**关键点位**

--沪综指.SSEC前期支撑2,300点现已变成上方阻力,而下档支撑可关注2,000点整数关口.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

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