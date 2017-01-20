中国12月工业增加值同比增长6.0% 消费增长10.9%--国家统计局

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。
统计局并公布，12月社会消费品零售总额同比增长10.9%，路透调查中值为10.7%。中国2016年全年民间固定资产投资同比增长3.2%。
以下为12月数据详情（同比增速%）：
实际值 预估中值 前值 区间 上年同期
工业增加值 6.0 6.1 6.2 6.0~6.3 5.9
固定资产投资(不含农户)(1-12月) 8.1 8.3 8.3 8.0~9.4 10
社会消费品零售总额 10.9 10.7 10.8 10.2~13.8 11.1
注：固定资产投资前值为1-11月数据。
国家统计局上周公布，中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。