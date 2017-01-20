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中国财经 | 2017年 1月 20日 星期五 10:15 BJT

中国12月工业增加值同比增长6.0% 消费增长10.9%--国家统计局

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。

统计局并公布，12月社会消费品零售总额同比增长10.9%，路透调查中值为10.7%。中国2016年全年民间固定资产投资同比增长3.2%。

以下为12月数据详情（同比增速%）：

实际值 预估中值 前值 区间 上年同期

工业增加值 6.0 6.1 6.2 6.0~6.3 5.9

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 8.1 8.3 8.3 8.0~9.4 10

社会消费品零售总额 10.9 10.7 10.8 10.2~13.8 11.1

注：固定资产投资前值为1-11月数据。

国家统计局上周公布，中国12月CPI保持了温和上升的态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)

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