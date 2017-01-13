焦点：中国12月新增信贷远超预期 融资需求回升货币政策料持稳

2016年3月30日，北京一家商业银行的雇员在清点人民币纸币。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

采写 上海/北京中文部；撰写 吕雯瑾

路透上海1月12日 - 受居民房贷与企业中长期贷款回升支撑，中国去年12月新增人民币贷款远超预期。尽管去年末债市调整致债券融资减少，但人民币贷款及非标融资均处于高位，表内外共同扩张推动当月社会融资规模增量亦居高不下。

分析人士认为，实体经济企稳令企业融资需求有所恢复，而房地产调控中房贷下降滞后，预计今年初新增信贷规模还将处于高位；货币政策仍受资本外流制约，兼顾去杠杆目标下或维持稳健中性基调，视经济、通胀等情况调节公开市场及MLF（中期借贷便利）的操作节奏。

“关键看实体经济企稳所带来的真实融资需求的恢复是否能够持续，我们大体认为这一需求至少在一季度仍较为乐观，可以支持金融数据继续向好；预计货币政策将继续保持稳健中性，不会出现明显调整，”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮说。

他指出，12月新增信贷意外放量，远高于预期值和上年同期值，可能有多重原因，包括实体经济企稳后，企业融资需求确实出现回升，年末集中释放；而12月债市大跌，融资成本高涨，债券融资明显减少，导致替代效应，资质较好的大企业纷纷延后或取消发债，转回信贷市场融资。

此外，年末部分企业出于美化报表的目的，集中进行债务置换出表，带来公司户短期贷款增长；而部分地方政府为提高PPP（政府和社会资本合作）项目等落地率，年末也会突击进行融资。

中国央行周四公布数据显示，2016年12月新增人民币贷款1.04万亿元，远高于路透7,000亿元的调查中值；全年人民币贷款增加12.65万亿元，同比多增9,257亿元。12月末广义货币供应量(M2)同比增长11.3%，稍低于路透调查中值11.5%。

民生银行首席研究员温彬指出，12月末M2增速11.3%低于去年13%的目标，主要是外汇占款下降影响了基础货币的投放。但央行通过年初的降准，以及二季度以后加强公开市场操作、利用MLF，虽然M2低于预期但总体还是稳定，“预计今年M2目标可能从13%调到12%。”

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2inazh4

**融资需求改善明显**

天风证券固定收益研究团队高志刚、孙彬彬则谈到，房地产调控背景下的居民中长期贷款仍保持较大增长幅度，企业贷款也有较大增幅。12月新增企业中长期贷款攀升至接近7,000亿元，2010年以来仅次于2016年1月份。

“企业整体融资需求改善明显，居民信贷受房地产调控影响有限，实体经济支撑或超预期；货币政策仍受资本外流制约，继续关注货币和基本面的组合变化。”他们称。

中国国家发改委主任徐绍史周二表示，中国2016年GDP增速预计可以在6.7%左右，GDP总量突破70万亿元，增量大约5万亿元；供给侧结构改革初见成效，今年中国有信心有能力保持经济平稳运行。

央行数据并显示，12月社会融资规模增量为1.63万亿元，比上年同期少1,855亿元。2016年社会融资规模增量累计为17.8万亿元，比上年多2.4万亿元；12月末社会融资规模存量为155.99万亿元，同比增长12.8%。

据申万菱信基金固收团队测算，12月新增社融规模略高于近三年季节性均值，主要由表内信贷与表外融资贡献。受12月债券市场流动性危机影响，企业一级融资难度加大，年末银行表内额度有限叠加监管收紧房企融资，融资需求外溢至表外推高非标。

他们并分析指出，12月新增社融中，人民币贷款大约增加9,972亿，表外非标（委托贷款+信托贷款）大幅增长5,700亿左右，但债券融资减少近1,000亿。

申万宏源证券固定收益分析师孟祥娟则表示，在去年末债市调整后，贷款相比债券的性价比上升，预期今年信贷占社融比例将会上升；在信贷冲量和房贷共同支撑下，年初新增信贷还会维持在比较高的位置。

**货币政策稳字当头**

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩认为，人民币贷款增速远快于人民币存款增速，大行信贷表现差于中小行，未来需进一步关注监管层会否通过银行的资本充足率等方式来对银行的扩张冲动进行控制。

“货币政策方面，今年降息降准的概率都很小，政策上来说可能还是偏向于在稳增长和控风险之间找到一个平衡点。”他说。

九州证券全球首席经济学家邓海清提及，12月新增人民币贷款规模远超预期，而新增存款规模大幅减少，可能是导致12月资金异常紧张的重要原因之一。

东兴证券固定收益分析师郑良海亦表示，2017年货币政策稳字当头，流动性过松已不可能，但也无须担忧太紧。需要注意的是，“一行三会”在表外业务监管更加严格，今年一季度表外业务纳入MPA(宏观审慎评估体系)考核仍是干扰点。

中国央行货币政策委员会此前召开第四季度例会称，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度保持中性；并灵活运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

中国12月CPI保持温和上升态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI大幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。（完）