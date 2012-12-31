汇丰12月中国制造业PMI终值创19个月高位（更新版）

* 汇丰制造业PMI终值创19个月高位,高于初值

* 受新业务增长推动

* 未来几月制造业向好

* 数据公布后中国股市和澳元上涨

(新增评论和市场反应)

路透北京12月31日 - 在"稳增长"政策支持下,中国经济下半年开始筑底回升,新出炉的汇丰中国12月制造业PMI终值续升并创19个月高位,再度证实偏乐观的经济前景.

汇丰(HSBC)周一公布,中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值大幅回升至51.5,高于初值的50.9以及上月的50.5.

"12月制造业PMI终值连续第四个月上升,并升至19个月高位,这主要得益于新业务加速增长以及去库存进入尾声."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.

汇丰制造业PMI主要分项指数均录得增长,其中新订单分项指数较上月大幅上升至52.9,为2011年1月来最高位;当月产出指数亦强劲回升,创下21个月高位.就业人数、采购库存等分项亦保持升势.

不过,新出口订单在上月短暂升至荣枯线上方后,再度降至萎缩区域,显示出口形势仍不容乐观.

欲浏览汇丰PMI图表,请点选(r.reuters.com/has84t)

数据公布后,中国股市沪综指.SSEC续升涨幅一度达0.9%,对中国消息敏感的澳元跳涨至1.04附近,人民币兑美元亦上涨.

"随着基础设施建设全面铺开,以及房地产市场企稳,未来几月有望保持增长动力."屈宏斌表示,"再加上中央重申明年将维持稳增长举措,尽管外界不利因素仍然存在,但明年经济应能实现8.6%的同比增速."

稍早举行的中央经济工作会议提出,明年要继续把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并强调明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,增强经济发展的内生活力和动力,保持物价总水平基本稳定.

此前有参与内部讨论的消息人士透露,2013年中国经济增长目标可能仍定在7.5%,官方研究机构--国家信息中心则在最新报告中预计,明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨3%左右.

中国11月经济数据总体维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.但另一方面,外贸增速骤降.11月出口同比增长仅有2.9%,远低于市场预期及前两个月,11月进口同比零增长,证实外部环境仍面临不确定因素,中国经济复苏仍是缓慢而温和的.

PMI高于50表示制造业在扩张,低于50则表明制造业萎缩;它是一个建基于五个单项指标的综合指数,各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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