中国12月PPI同比下降1.9% 环比下降0.1%--国家统计局

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
(以下为中国国家统计局周五公布的12月中国工业生产者价格变动情况新闻稿)
路透北京1月11日 - 2012年12月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.9%，环比下降0.1%。工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比下降0.1%。2012年，工业生产者出厂价格比上年下降1.7%，工业生产者购进价格比上年下降1.8%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.7%，其中，采掘工业价格下降6.1%，原材料工业价格下降2.4%，加工工业价格下降2.5%。生活资料价格同比上涨0.5%，其中，食品价格上涨0.9%，衣着价格上涨1.3%，一般日用品价格上涨0.8%，耐用消费品价格下降0.8%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降8.4%，化工原料类价格下降3.7%，有色金属材料及电线类、燃料动力类价格均下降2.5%，纺织原料类价格下降1.5%，农副产品类价格上涨1.6%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.1%，其中，采掘工业价格下降0.1%，原材料工业价格下降0.2%，加工工业价格下降0.1%。生活资料价格上涨0.1%，其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品和耐用消费品价格均持平（涨跌幅度为0）。
工业生产者购进价格中，农副产品价格环比上涨0.5%，有色金属材料及电线类、纺织原料类价格均上涨0.1%，黑色金属材料类价格持平（涨跌幅度为0），化工原料类价格下降0.4%，燃料动力类价格下降0.3%。(完)
(整理 张胜男; 审校 杨淑祯)
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