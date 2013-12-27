中国今年新增逾122亿美元QFII额度

刊登在外汇管理局网站的《合格境外机构投资者(QFII)投资额度审批情况表》显示，今年12月，瑞典北欧斯安银行、泰国政府养老基金、CSAM资产管理公司和国泰世华商业银行分别新批1亿美元QFII额度，台新证券投资信托公司获批0.5亿美元额度。

截止12月25日，共有115家合格境内机构投资者(QDII)累计获得842.32亿美元额度，较上月增加28.5亿美元；其中汇丰银行中国公司和渣打银行中国公司分别增加6亿美元和4亿美元。

另外，目前中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)52家，获批额度共计1,575亿元人民币，较上月增加129亿元。其中南方东英资产管理有限公司又增加40亿元额度。

去年中国增加158.03亿美元QFII额度，一年的增幅相当于此前六年新批额度之和。7月中国证监会和国家外汇管理局宣布，继去年4月增至800亿美元后，进一步将QFII总额度扩大为1,500亿美元，以吸引更多境外长期投资机构进入中国股市。（完）