中国周五起调降汽油和柴油零售价

中国国家发展和改革委周四决定，自周五(16日)零时起将汽、柴油价格每吨各降低310元和300元人民币，降幅分别为3.2%和3.4%。中国上次调整油价是在9月11日，当时汽、柴油价格每吨分别提高550元和540元。图为北京一高速公路旁加油站。路透