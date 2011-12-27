中海油有望2020年前建成"深水大庆"吗？

路透北京12月23日电(记者 陈爱珠)---中海油希望在2020年前建成一个"深水大庆"，实现深海日产100万桶石油当量的目标，但这一目标的实现很可能需要更长时间。

专家表示，该项目目标的实现或许需要20年，而非10年。"深水大庆"建成後的产油能力相当於全国目前石油总产量的四分之一。

一系列深海油气事故的发生预计将构成更多障碍。

经过30年的开发，随着陆上油田供应停滞以及浅水区资源有限，作为世界头号能源消费国的中国需要寻求页岩气和深海油气等其他资源来提高其石油储量。

过去30年，中海油和合作夥伴的开发区域主要集中在300米之内的浅水水域。

**中国的深海油气储备在哪里？**

中国的地质学家表示，勘探公司将集中在南中国海的北部地区，但相比石油，深海中蕴藏有更多天然气。

中海油的地质学家9月份表示，他们通过先进的地震勘测已确定了若干个主要油气聚集地，主要集中在两个盆地--琼东南和珠江口，两者均在南中国海北部地区。

**中国已钻了多少口井，还需要多少？**

中国迄今有不到15座深海油井，且均由中海油的外国合作夥伴所开发，其中10口是由加拿大的赫斯基能源公司(Husky Energy)(HSE.TO)钻探。

赫斯基能源公司2006年在荔湾发现了首个大型深海天然气气田。荔湾拥有4-6万亿立方英尺的天然气储量，预计2014年投产。2014年前荔湾的日产量预计最高可达3亿立方英尺，2015年升至5亿立方英尺，即年产量约50亿立方米。

要达到大庆的规模，中海油需要再发现10个荔湾。

能源咨询公司IHS地质学家黄新华（音译）表示，实现这一目标面临巨大挑战，原因很简单，这需要时间。中海油希望在未来10年内实现他们过去30年在浅水区取得的成绩。

**中国深海油气田的主要钻探商有哪些？**

英国石油(BP)(BP.L)、雪佛龙(CVX.N)、英国天然气集团BG.L、赫斯基和美国阿纳达科公司(Anadarko)(APC.N)拥有中国深海的勘探生产合约。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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