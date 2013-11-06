农夫山泉举报《京华时报》 称其进行虚假报道

G7外长盼说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透北京11月5日 - 据官媒周二报道称，农夫山泉举报《京华时报》关于其瓶装水质量的数十篇报道为虚假报道。
这是近几周来出现的第二宗知名企业指控媒体虚假报道的事件。
农夫山泉指控《京华时报》在2013年4月10日至5月7日期间，发表76篇针对其的负面报道。
农夫山泉称，《京华时报》仅凭其产品标签就得出“农夫山泉标准不如自来水”的结论，没有任何事实和法律依据。
该公司周一在官方微博发表声明称：“今年4月10日至5月7日，《京华时报》捏造国家行政主管部门意见，持续28天以连续67个版面、76篇报道攻击农夫山泉，具有明显的预谋和组织性质，对农夫山泉实行舆论暴力。”
农夫山泉称，已在北京一家法院对《京华时报》采取法律行动。
记者就此电话联系《京华时报》寻求置评，后者拒绝发表评论。目前已无法查证这些报道是通过报纸还是该报网站发表的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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