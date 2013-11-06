农夫山泉举报《京华时报》 称其进行虚假报道

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月5日 - 据官媒周二报道称，农夫山泉举报《京华时报》关于其瓶装水质量的数十篇报道为虚假报道。
这是近几周来出现的第二宗知名企业指控媒体虚假报道的事件。
农夫山泉指控《京华时报》在2013年4月10日至5月7日期间，发表76篇针对其的负面报道。
农夫山泉称，《京华时报》仅凭其产品标签就得出“农夫山泉标准不如自来水”的结论，没有任何事实和法律依据。
该公司周一在官方微博发表声明称：“今年4月10日至5月7日，《京华时报》捏造国家行政主管部门意见，持续28天以连续67个版面、76篇报道攻击农夫山泉，具有明显的预谋和组织性质，对农夫山泉实行舆论暴力。”
农夫山泉称，已在北京一家法院对《京华时报》采取法律行动。
记者就此电话联系《京华时报》寻求置评，后者拒绝发表评论。目前已无法查证这些报道是通过报纸还是该报网站发表的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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