中国违约暗潮萌动 信达遭遇市场看衰

* 信达资产管理股价2013年下跌13%，卖空盘增加

* 十分之九的可用股票遭借出做空--Markit

* 部分人担心该公司对中国煤炭业的投资，以及“不透明”的商业模式

* 估值高昂和同业竞争引来卖空者

路透香港4月18日 -中国信达资产管理股份有限公司(1359.HK)是中国唯一的上市坏账管理公司。随着中国政府最新态度显示其允许陷入困境的企业债务违约，这预示着该公司将面临更加艰难的环境，而投资者也已对其前景看衰。

信达去年12月首次公开发行(IPO)时股价飙升，络绎不绝的投资者赶来参与这一投资中国坏账市场的罕见机遇。当时，坏账市场仍受到政府的有力担保。中国财政部持有信达的25%股权。该公司通过购入不良贷款，并逐步周转获利。

随着中国四大坏账管理公司中最大者--华融资产管理股份有限公司准备上市，投资者担心信达的商业模式存在风险，很多预期信达股价将下跌的人正卖空其股票。如果中国只是放任更多贷款和信托产品违约，而不允许信达这类公司来接管，那么曾经看似良好的投资机会就会丧失吸引力。

香港对冲基金Zenas Capital Management管理合伙人李匆称，以前人们认为政府不会允许信托产品破产，他们基本上以为他们的资金受到(政府支持的)银行担保。

信达目前股价仍然比IPO价格高出17%，主要是因为其上市伊始香港市场极其热情。

不过自今年以来，信达股价已经下跌13%，大于恒生中国金融指数.HSHFI的10.5%降幅，因为市场已经对公司前景失去信心。投资者和分析师还担心信达盈利模式的透明度--该公司仅仅每六个月公布一次获利；此外，该公司投资的中国采煤业也日渐疲软。

这使信达成为做空的目标。

自从港交所2月14日将信达纳入沽空名单以来，全球对冲基金竞相押注信达股价下跌。

Markit数据显示，4月14日在香港规定允许范围内，高达92.8%的信达股票被借出，而一个月前仅为71%，这暗示卖空者增多。

熟悉股票借出和借入情况的人士称，这已经导致信达股票的借货成本上涨至年股价的9%，而投资者借用亚洲股票的费用通常不到3%。

“这有点一鸣惊人，”某银行驻香港股票金融业务主管称，该行将信达股票借给对冲基金。

**看空信达股价**

中国信达资产管理公司成立于1999年，主要吸收中国建设银行(601939.SS)持有的不良资产。信达是中国政府成立的四家这类机构之一。截至去年6月30日，信达资产价值2,835.5亿元人民币(约合460亿美元)。

中国信达的IPO吸引了一批基石投资者，合计认购11亿美元。这些基石投资者包括全球最大不良债务投资公司橡树资本(Oaktree Capital)、对冲基金Och-Ziff Capital Management Group，基石投资者所持股权将锁定六个月，6月12日届满。

中国信达的沽空部位上升，一部分是因为市场预期一些基石投资者可能会决定降低持股，对信达股价造成压力。

中国信达的估值偏高，市净率(股价净值比)达2.15倍，则是另一个诱因。相较之下，根据汤森路透资料，中国工商银行(1398.HK)及中国建设银行的市净率约为1倍。

分析师也担心信达在中国煤炭企业的曝险，因该产业产能过剩，且整治污染的监管趋严，煤炭价格在今年1-2月大跌20%。根据大和资本市场资料，透过2013年年中的债权转股权安排，信达近四分之一的非现金资产都在煤炭业。

另一个令人忧心的是，信达只在香港挂牌上市，每半年公布一次财报，不像多数中国主要金融业者在沪港两地挂牌，而且每季公布财报。

香港渣打银行分析师Dorris Chen指出，因为业务不透明，加上财务情况揭露频率较低，从而加重了信达的沽空交易。(完)

(编译 朱晓军/李春喜/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋/张明钧)

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