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中国财经 | 2016年 3月 9日 星期三 12:06 BJT

15宏达CP001未能按期足额偿付 信用债违约再添一例

路透上海3月9日 - 中国又一例信用债违约现身。淄博宏达矿业有限公司周二稍晚公告称，该公司应于3月8日到期兑付的短融15宏达CP001（债券代码041564012），截至到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。

淄博宏达矿业刊登在上海清算所的公告并称，公司将通过多途径努力筹措偿债资金，履行相关后续信息披露义务，并配合主承销商召开持有人沟通会。

15宏达CP001发行总额4亿元人民币，期限一年，票面利率8.00%，应付本息金额约4.319亿元，主体评级BB+，债项评级B，主承销商为浦发银行(600000.SS)。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、亚邦集团等多个违约案例出现。

亚邦投资控股集团周二公告称，公司2月未能按期兑付的短融15亚邦CP001，之后公司积极努力通过多种渠道筹措资金，现确定于周四（3月10日）足额偿付本息。(完)

参看详情，可点选上海清算所网站 here

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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