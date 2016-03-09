15宏达CP001未能按期足额偿付 信用债违约再添一例

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透上海3月9日 - 中国又一例信用债违约现身。淄博宏达矿业有限公司周二稍晚公告称，该公司应于3月8日到期兑付的短融15宏达CP001（债券代码041564012），截至到期兑付日日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付。
淄博宏达矿业刊登在上海清算所的公告并称，公司将通过多途径努力筹措偿债资金，履行相关后续信息披露义务，并配合主承销商召开持有人沟通会。
15宏达CP001发行总额4亿元人民币，期限一年，票面利率8.00%，应付本息金额约4.319亿元，主体评级BB+，债项评级B，主承销商为浦发银行(600000.SS)。
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、亚邦集团等多个违约案例出现。
亚邦投资控股集团周二公告称，公司2月未能按期兑付的短融15亚邦CP001，之后公司积极努力通过多种渠道筹措资金，现确定于周四（3月10日）足额偿付本息。(完)
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(发稿 边竞；审校 张喜良)
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
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