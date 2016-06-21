中国国内债券违约事件的影响可能扩及境外债券--标准普尔

路透香港6月21日 - 评级机构标准普尔周二在一份报告中指出，中国国内债市的违约事件可能将持续增加，因企业获利能力持续承压，且债务负担加重。

标准普尔指出，随着投资者及发行人的来源重叠，这类违约事件的影响可能扩及中资企业所发行的全球债券。

标准普尔在报告中表示，违约事件已经打破普遍认为政府保证债券刚性兑付的看法，特别是国企债券。

中国经济放缓之际，在受创严重行业中，一些中国企业偿还债务发生困难。

报告指出，今年以来债券违约数量已经超过2015年全年，逾10家发行机构未按期还本或付息，违约债券超过20档。

标普称，这些违约带来的连锁反应，反映到了利差扩大及新债发行量下降方面，但这种无害局面不太可能持久。标普指出，5月份赎回规模已超出发行量，这还是2011年以来首次。

在当前债务负担“很高且不断加重”、以及政府计划在产能过剩领域关停部分企业之际，疲弱的需求有损于企业盈利能力。

受此影响，信贷质量在日益恶化。标普称，截至5月30日，将近四分之一的受评信贷呈负面倾向。过去18个月中，标普发布的评级下调数量是上调数的三倍之多。

标普警告称，“违约增多有可能打乱中国欲维持相对较高增长，以实现经济再平衡的希望。”

标普称，这个坏账新周期出现在2008年信贷热潮之后，如果违约增多的情况开始影响资金，并对中国整体金融体系构成蔓延风险，当局将需要采取行动。

“我们认为，提出一条清晰的减债路径，及缩减国企规模，将符合中国政府去杠杆的目标，让市场在资源分配方面发挥更大作用，”标普称。(完)