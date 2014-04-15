习近平强调建设空天一体攻防兼备的空军

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京4月15日 -新华社周二报道称，中国国家主席习近平视察空军机关时强调，要加快建设一支空天一体、攻防兼备的强大人民空军。
中国坚持称其太空项目用于和平目的，但美国五角大楼去年一份报告强调中国日渐强大的太空能力，并称中国作出多种努力，旨在防止敌对力量在危机时利用太空设施。
《中国日报》周二报道称，中国必须更重视太空防御能力。
报道称，空天一体的想法对中国空军而言并不陌生，很多专家已强调过太空的重要性。
《航空知识》杂志副主编王亚楠表示，习近平对于空天一体能力的呼吁顺应时代需要。
报道援引王亚楠的说法称，美国对空天一体能力建设投入了很多的关注和资源，其他国家也在积极推进太空军事化。
王亚楠表示，尽管中国表明坚持和平利用太空，但必须确保有能力应对其他国家在太空的行动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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