中国称可能将邀请二战中的西方盟国参加阅兵式

路透北京3月26日 - 中国国防部周四称，中国可能将邀请二战西方盟国的代表出席今年稍晚在北京举行的纪念抗战胜利70周年阅兵式。

中国将于今年9月在北京举行纪念活动，其中包括阅兵式。然而中国政府一直对已邀请了哪些国家含糊其辞，但俄罗斯总统普京料将参加。

“你刚才所说的这些国家和我们的邀请范围应该是一样的，我们考虑的范围就是我们邀请的对象范围，”国防部发言人耿雁生被问及是否将邀请美国、英国、澳大利亚和新西兰参加阅兵式时说道。

“我们组织的相关阅兵活动不仅仅局限在中国的范围，这是一个国际的活动，因此这次阅兵邀请一些国家的领导人来进行观摩，也邀请了一些国家军队派员参加阅兵式。”

耿雁生并未详细说明中国已邀请了哪些国家，或者哪些受邀国家已经作出积极回应。耿雁生也拒绝透露有关阅兵仪式形式上的细节。

“以往国庆阅兵都是在天安门广场举行，目前我还没有听说这次阅兵在其它地方举行的消息，”耿雁生说道。

耿雁生还称，中国军队将应邀派方队参加5月俄罗斯纪念二战胜利70周年阅兵活动。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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