中国2012年国防预算增加11.2%

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京3月4日电(记者 Chris Buckley)---中国政府周日表示，中国今年国防预算将增加11.2%。
十一届全国人大五次会议大会发言人李肇星称，2012年中国国防费预算为6,702.74亿元人民币(合1,100亿美元)。中国2011年国防预算增加了12.7%，过去二十年几乎不间断地保持两位数增长。
不少外国专家认为中国实际军事现代化支出超出预算。中国国防开支增长令亚洲邻国感到不安，美国则多次呼吁中国公开国防意图。
李肇星表示，世界无需对中国国防发展感到担心，中国国防开支占GDP比例远低於美国。
李肇星在新闻发布会上表示：“你看，我们有13亿多人口，国土面积也大，海岸线长，但我们的国防投入与其他主要国家相比是比较低的。”
“中国有限的军事力量是为了维护国家主权安全、领土完整，根本不会对其他国家构成威胁。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。