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时事要闻 | 2012年 3月 5日 星期一 10:23 BJT

中国2012年国防预算增加11.2%

路透北京3月4日电(记者 Chris Buckley)---中国政府周日表示，中国今年国防预算将增加11.2%。

十一届全国人大五次会议大会发言人李肇星称，2012年中国国防费预算为6,702.74亿元人民币(合1,100亿美元)。中国2011年国防预算增加了12.7%，过去二十年几乎不间断地保持两位数增长。

不少外国专家认为中国实际军事现代化支出超出预算。中国国防开支增长令亚洲邻国感到不安，美国则多次呼吁中国公开国防意图。

李肇星表示，世界无需对中国国防发展感到担心，中国国防开支占GDP比例远低於美国。

李肇星在新闻发布会上表示：“你看，我们有13亿多人口，国土面积也大，海岸线长，但我们的国防投入与其他主要国家相比是比较低的。”

“中国有限的军事力量是为了维护国家主权安全、领土完整，根本不会对其他国家构成威胁。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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