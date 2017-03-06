中国今年国防支出增7%至1.04万亿元 其中中央支出1.02万亿--财政部

路透北京3月6日 - 新华社周一援引财政部有关负责人称，2017年中国财政拟安排国防支出10,443.97亿元人民币，比上年执行数增长7%；其中，中央本级拟安排国防支出10,225.81亿元，比上年执行数增长7.1%。

该负责人并介绍称，2017年预算增加的国防支出，主要用于支持深化国防和军队改革，促进军民融合深度发展，改善基层部队工作、训练和生活保障条件等。

“中国政府坚持经济建设和国防建设协调发展的方针，根据国民经济发展水平和国防建设需求，合理确定年度国防支出。”该负责人称。

十二届全国人大五次会议大会发言人傅莹周六在回应中国国防费问题时表示，2017年中国国防费虽然增长7%，但在GDP中的占比仅为1.3%左右，而且这些年一直处于这一水平。

十二届全国人大五次会议3月5日开幕，3月15日闭幕，国务院总理李克强届时将召开中外记者会。（完）