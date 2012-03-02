中国2012年军费预算或于本周末公布

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透北京3月2日电（记者 Chris Buckley）---中国或将於本周末公布2012年军费预算，这将成为奥巴马政府宣布美国战略重心转向亚洲地区後，中国将要采取何种政策的风向标。
中国并未明确说明军费预算公布时间，但按惯例通常在人大会议召开前的新闻发布会上公布。今年人大会议将於3月5日开幕。
中国官方军费预算数字被认为低於实际支出，但周边邻国与美国仍可能将其作为一个风向标，看中国如何应对美国的亚太战略重心转移，以及领海纠纷。
澳大利亚洛伊国际政策研究中心（Lowy Institute for International Policy）研究亚洲安全事务的专家梅德卡夫（Rory Medcalf）称：“官方预算数字除了告诉我们中国国防预算在逐年递增外，将不会有太多信息。”
“若从中国周边或中国海岸线数百公里内的冲突来看，局部平衡已经出现，中国现在能对美军构成威胁，过去则做不到，”他补充说。
“但要是从整体军力或国际舞台等更大角度看，美国还是遥遥领先。”
美军太平洋司令部司令威拉德（Robert Willard）周二称，即使没有美国近期在亚洲的行动，中国的军事力量建设可能也会继续以“不放慢脚步”的速度推进。
过去十年，中国军费支出几乎一直以双位数增长。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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