中国2012年军费预算或于本周末公布

路透北京3月2日电（记者 Chris Buckley）---中国或将於本周末公布2012年军费预算，这将成为奥巴马政府宣布美国战略重心转向亚洲地区後，中国将要采取何种政策的风向标。

中国并未明确说明军费预算公布时间，但按惯例通常在人大会议召开前的新闻发布会上公布。今年人大会议将於3月5日开幕。

中国官方军费预算数字被认为低於实际支出，但周边邻国与美国仍可能将其作为一个风向标，看中国如何应对美国的亚太战略重心转移，以及领海纠纷。

澳大利亚洛伊国际政策研究中心（Lowy Institute for International Policy）研究亚洲安全事务的专家梅德卡夫（Rory Medcalf）称：“官方预算数字除了告诉我们中国国防预算在逐年递增外，将不会有太多信息。”

“若从中国周边或中国海岸线数百公里内的冲突来看，局部平衡已经出现，中国现在能对美军构成威胁，过去则做不到，”他补充说。

“但要是从整体军力或国际舞台等更大角度看，美国还是遥遥领先。”

美军太平洋司令部司令威拉德（Robert Willard）周二称，即使没有美国近期在亚洲的行动，中国的军事力量建设可能也会继续以“不放慢脚步”的速度推进。

过去十年，中国军费支出几乎一直以双位数增长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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