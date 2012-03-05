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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 14:21 BJT

中国今年国防预算增11.2%

中国政府周日表示，中国今年国防预算将增加11.2%。十一届全国人大五次会议大会发言人李肇星称，2012年中国国防费预算为6,702.74亿元人民币(合1,100亿美元)。中国2011年国防预算增加了12.7%，过去二十年几乎不间断地保持两位数增长。路透

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