中国举行多军兵种联合演练 首次组织海上导弹战斗补给

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透北京7月2日 - 中国军方在黄海举行多军兵种联合演练，首次组织海上导弹战斗补给。
中国国防部网站周四公告称，近百艘舰艇、数十架战机以及岸基信息作战、电子对抗兵力分成红蓝双方，在黄海某海空域展开了一场复杂电磁环境下“背靠背”实兵对抗演练。
公告称，这次演练内容更新，多型雷弹首次使用。驱护舰、潜艇、新型战机、防空兵力首次同步使用多型雷弹打击和拦截水面、水下和空中目标。首次组织海上导弹战斗补给。
中国已加大国防支出对军队进行现代化。
在5月发布的《中国的军事战略》国防白皮书中，中国表示继续增强海上军事力量体系建设，还批评了邻国在涉及中国领土主权和海洋权益问题上采取的挑衅性举动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。