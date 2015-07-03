中国举行多军兵种联合演练 首次组织海上导弹战斗补给

中国国防部网站周四公告称，近百艘舰艇、数十架战机以及岸基信息作战、电子对抗兵力分成红蓝双方，在黄海某海空域展开了一场复杂电磁环境下“背靠背”实兵对抗演练。

在5月发布的《中国的军事战略》国防白皮书中，中国表示继续增强海上军事力量体系建设，还批评了邻国在涉及中国领土主权和海洋权益问题上采取的挑衅性举动。（完）