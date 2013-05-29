解放军6月将举行新型作战力量演习

路透北京5月29日 - 新华社周二报道称，解放军首次新型作战力量联合演练将于6月下旬在北京军区朱日和合同战术训练基地进行。当前，美国和其他国家越来越担忧中国的网络攻击。

报道称，包括数字化合成营在内的多种新型作战力量将公开亮相并进行红蓝对抗，非接触先敌攻击成为主要演练内容之一。

报道还称，这将是解放军举行首次新型作战力量联合演练，参加演练的有数字化合成营、特种作战营、陆军航空兵及电子对抗部队等。

美国总统奥巴马与中国国家主席习近平下周将在加州会晤，届时他们将会讨论网络安全问题。美国方面愈来愈担心中国对美国军事网络的黑客攻击。

美国国防部本月早些时候发布报告强调以上疑虑，并指责中国利用网络间谍活动推动军事现代化进程。

澳大利亚ABC Television本周报道称，澳大利亚安全情报组织（ASIO）新总部大楼的设计图遭到与中国有关的黑客窃取。

中国政府多次否认以任何形式参与网络攻击。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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