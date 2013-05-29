中国解放军6月将举行新型作战力量演习

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月29日 - 新华社周二报导称，解放军首次新型作战力量联合演练将于6月下旬在北京军区朱日和合同战术训练基地进行。当前，美国和其他国家越来越担忧中国的网络攻击。
报导称，包括数字化合成营在内的多种新型作战力量将公开亮相并进行红蓝对抗，非接触先敌攻击成为主要演练内容之一。
报导还称，这将是解放军举行首次新型作战力量联合演练，参加演练的有数字化合成营、特种作战营、陆军航空兵及电子对抗部队等。
美国总统奥巴马与中国国家主席习近平下周将在加州会晤，届时他们将会讨论网络安全问题。美国方面愈来愈担心中国对美国军事网络的黑客攻击。
美国国防部本月早些时候发布报告强调以上疑虑，并指责中国利用网络间谍活动推动军事现代化进程。
澳大利亚ABC Television本周报导称，澳大利亚安全情报组织（ASIO）新总部大楼的设计图遭到与中国有关的黑客窃取。
中国政府多次否认以任何形式参与网络攻击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。