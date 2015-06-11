中国海军在西太平洋海域开展远海舰机协同训练

路透北京6月10日 - 中国国防部声明称，中国海军航空兵飞机周三赴巴士海峡以东的西太平洋海空域，与航经该海域的海军远海巡航编队进行了舰机协同训练。

中国海军新闻发言人梁阳在声明中称，在此次远海舰机协同训练中，海军舰艇编队和航空兵多型飞机编队进行了多个实战化课目的训练，检验完善了相关战法，达到了预期训练目的。

梁阳指出，中国海军舰艇编队和航空兵在巴士海峡以东的西太平洋海域开展远海训练，是年度训练计划内的例行性安排，不针对任何特定国家、地区和目标，符合相关国际法和国际实践。

“训练过程中没有影响相关海空域的航行和飞越自由。”

梁阳表示，组织舰艇和航空兵开展远海协同训练，是世界各国海军的普遍做法，也是中国海军的常态化做法，今后还将继续开展类似训练活动。

菲律宾海岸警卫队的一位官员称，他们没有发现本国北部水域出现任何异常。巴士海峡位于菲律宾北部。（完）

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