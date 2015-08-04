中国将对部分无人驾驶航空飞行器和高性能计算机实施出口管制

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月3日 - 新华社周一报导称，为维护国家安全，中国自8月15日将起对部分无人驾驶航空飞行器和高性能计算机实施出口管制。

报导称，被列入出口管制范围是在操作人员自然视距以外，能够可控飞行，并具有下述任一特性的无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇：最大续航时间大于等于30分钟小于1小时，以及在大于等于46．3千米／小时（25节）的阵风条件下，具有起飞能力和稳定可控飞行能力；最大续航时间大于等于1小时。