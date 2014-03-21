美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透北京3月20日 -新华社周四报道称，在中国国家主席习近平要求加大力度推进军队现代化之际，中国将提高军事训练实战化水平。
报道称，经习近平主席批准，中央军委日前印发《关于提高军事训练实战化水平的意见》（以下简称《意见》）。
《意见》指出，要把军队实战化训练提高到一个新水平。
《意见》强调，要以军事斗争准备为龙头。
上周六（3月15日），中国中央军委深化国防和军队改革领导小组召开会议，担任组长的国家主席习近平在会议上强调，要以强军目标引领国防和军队改革。（完）
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路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。
路透雅加达4月19日 - 印尼前教育部长Anies Baswedan周三在雅加达特区省长选举中胜出。此前选情呈现两极分化，印尼素来的伊斯兰宽容处事方式也因此蒙上阴影。