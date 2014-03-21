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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 10:47 BJT

中国将提高军事训练实战化水平

路透北京3月20日 -新华社周四报道称，在中国国家主席习近平要求加大力度推进军队现代化之际，中国将提高军事训练实战化水平。

报道称，经习近平主席批准，中央军委日前印发《关于提高军事训练实战化水平的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》指出，要把军队实战化训练提高到一个新水平。

《意见》强调，要以军事斗争准备为龙头。

上周六（3月15日），中国中央军委深化国防和军队改革领导小组召开会议，担任组长的国家主席习近平在会议上强调，要以强军目标引领国防和军队改革。（完）

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