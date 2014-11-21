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时事要闻 | 2014年 11月 21日 星期五 15:18 BJT

中国防长在香山论坛发表演讲 呼吁加强争议管控

路透北京11月21日（记者 白宾） - 中国国务委员、国防部长常万全在第五届香山论坛上发表演讲时呼吁进一步加强争议管控。

常万全称：“我们倡议，进一步加强争议管控，不断提高危机处理能力。”

“我们主张以亚太地区和平稳定大局为重，在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商妥善解决争议。”

常万全还称，中方目前正与东盟国家探讨建立防务直通电话。

常万全在演讲中称，中国为什么要加快推进国防和军队现代化，其一是基于对近代苦难历史的深刻反思。

他称：“目前，中国军队仍处于机械化尚未完成、信息化刚刚起步的发展阶段，与世界先进军事水平相比，还有很大差距。”（完）

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