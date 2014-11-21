中国防长在香山论坛发表演讲 呼吁加强争议管控

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京11月21日（记者 白宾） - 中国国务委员、国防部长常万全在第五届香山论坛上发表演讲时呼吁进一步加强争议管控。
常万全称：“我们倡议，进一步加强争议管控，不断提高危机处理能力。”
“我们主张以亚太地区和平稳定大局为重，在尊重历史事实和国际法的基础上，通过谈判协商妥善解决争议。”
常万全还称，中方目前正与东盟国家探讨建立防务直通电话。
常万全在演讲中称，中国为什么要加快推进国防和军队现代化，其一是基于对近代苦难历史的深刻反思。
他称：“目前，中国军队仍处于机械化尚未完成、信息化刚刚起步的发展阶段，与世界先进军事水平相比，还有很大差距。”（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：