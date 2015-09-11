中国正在研发新一代隐形武装直升机--报导

林左鸣称，地面部队越来越依赖直升机是大势所趋，直升机与装甲车相比拥有更好的打击能力和机动性，可向前方部队运输物资。

报导还称，中航工业直升机总设计师吴希明称，作为军用直升机，机动性是主要技术特征，特别是复杂环境下；其次是生存能力，因为直升机作战环境比较恶劣严酷；另外就是随着技术发展隐身能力也有了更高的要求，体系作战能力也要更强。（完）