中国正在研发新一代隐形武装直升机--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月11日 - 《中国日报》周五报导称，中国已经开始研发具有隐形能力的新一代武装直升机，应当会在2020年左右交付中国军方。
报导称，新一代武装直升机由中国航空工业集团公司（中航工业，AVIC）研发。
报导援引中航工业董事长林左鸣的话称，新一代武装直升机的隐形能力将重塑中国军方的作战模式。
林左鸣称，地面部队越来越依赖直升机是大势所趋，直升机与装甲车相比拥有更好的打击能力和机动性，可向前方部队运输物资。
报导还称，中航工业直升机总设计师吴希明称，作为军用直升机，机动性是主要技术特征，特别是复杂环境下；其次是生存能力，因为直升机作战环境比较恶劣严酷；另外就是随着技术发展隐身能力也有了更高的要求，体系作战能力也要更强。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。