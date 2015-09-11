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亚洲 | 2015年 9月 11日 星期五 15:03 BJT

中国正在研发新一代隐形武装直升机--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月11日 - 《中国日报》周五报导称，中国已经开始研发具有隐形能力的新一代武装直升机，应当会在2020年左右交付中国军方。

报导称，新一代武装直升机由中国航空工业集团公司（中航工业，AVIC）研发。

报导援引中航工业董事长林左鸣的话称，新一代武装直升机的隐形能力将重塑中国军方的作战模式。

林左鸣称，地面部队越来越依赖直升机是大势所趋，直升机与装甲车相比拥有更好的打击能力和机动性，可向前方部队运输物资。

报导还称，中航工业直升机总设计师吴希明称，作为军用直升机，机动性是主要技术特征，特别是复杂环境下；其次是生存能力，因为直升机作战环境比较恶劣严酷；另外就是随着技术发展隐身能力也有了更高的要求，体系作战能力也要更强。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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