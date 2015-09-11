中国正在研发新一代隐形武装直升机--报导

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月11日 - 《中国日报》周五报导称，中国已经开始研发具有隐形能力的新一代武装直升机，应当会在2020年左右交付中国军方。
报导称，新一代武装直升机由中国航空工业集团公司（中航工业，AVIC）研发。
报导援引中航工业董事长林左鸣的话称，新一代武装直升机的隐形能力将重塑中国军方的作战模式。
林左鸣称，地面部队越来越依赖直升机是大势所趋，直升机与装甲车相比拥有更好的打击能力和机动性，可向前方部队运输物资。
报导还称，中航工业直升机总设计师吴希明称，作为军用直升机，机动性是主要技术特征，特别是复杂环境下；其次是生存能力，因为直升机作战环境比较恶劣严酷；另外就是随着技术发展隐身能力也有了更高的要求，体系作战能力也要更强。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM