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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 2日 星期五 10:59 BJT

中国今年军费预算或周末公布

中国或将於本周末公布2012年军费预算，这将成为奥巴马政府宣布美国战略重心转向亚洲地区後，中国将要采取何种政策的风向标。中国并未明确说明军费预算公布时间，但按惯例通常在人大会议召开前的新闻发布会上公布。今年人大会议将於3月5日开幕。路透

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