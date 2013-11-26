中国航母前往南海进行试验和训练

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京11月26日 - 中国唯一一艘航空母舰辽宁舰周二前往南海进行试验和训练。中国与一些邻国存在海域争议，而在与日本争议海域划设东海防空识别区更是引发了紧张事态。
辽宁舰自去年服役以来，执行了100多项试验和训练任务。此次是该舰首次前往南海。
中国海军在官方网站（navy.81.cn/）上称，辽宁舰从青岛某军港解缆起航，在两艘导弹驱逐舰和两艘导弹护卫舰的伴随下赴南海，并将在南海附近海域开展科研试验和军事训练活动。
文章指出：“这是辽宁舰入列后，首次组织长时间的远海航行训练。”
文章并未具体说明辽宁舰会执行那些训练任务，只提到之前的舰载战斗机阻拦着舰和滑跃起飞等试验和训练取得了一系列成果，为后续试验和训练打下了坚实基础。
中国海军方面称，目前辽宁舰仍然处在科研试验和训练阶段，此次赴南中国海试验是辽宁舰试验和训练计划内的正常安排。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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