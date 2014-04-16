习近平主持中国国安委首次会议

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京4月15日 - 新华社报道称，中国国家主席习近平周二上午主持召开中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话。
据报道，习近平在讲话中指出，当前中国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂。
习近平强调，贯彻落实总体国家安全观，必须既重视外部安全，又重视内部安全。
习近平指出，既要重视传统安全，又要重视非传统安全，构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系。
“安全是发展的条件，富国才能强兵，强兵才能卫国，”习近平在讲话中称。
去年11月召开的中共十八届三中全会决定成立国家安全委员会。国安委主席由习近平担任。（完）
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