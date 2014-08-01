习近平视察驻福建部队 强调坚决惩治腐败

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京8月1日 - 《解放军报》报导称，中国国家主席、中央军委主席习近平在八一建军节前看望慰问驻福建部队官兵时强调，要坚决纠治“四风”、坚决惩治腐败，始终保持人民军队良好形象。
习近平强调，要铸牢强军之魂，毫不动摇坚持党对军队的绝对领导。
习近平称，要提高实战化水平，坚持从难从严训练部队，大力培育敢打必胜的战斗精神，确保召之即来、来之能战、战之必胜。
本周稍早，中共中央决定对前政治局常委周永康严重违纪问题立案审查。
习近平6月30日主持召开中央政治局会议，决定给予前中央军委副主席徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。（完）
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。