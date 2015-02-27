中国国产新型隐形战机“歼-20”在中国空军招飞视觉片中短暂亮相

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京2月27日 - 中国国产新型隐形战斗机“歼-20”在中国空军最新招飞视觉片《勇者的天空》中短暂登场，罕见的在荧屏中亮相。
“歼-20”2011年上半年首次试飞，当时正值美国国防部长罗伯特·盖茨访问中国，不过该机之后极少有影像流出。
中国视频网站周四播出的《勇者的天空》中，可以看到“歼-20”起飞的短暂镜头。
中国空军发言人申进科对新华社表示：“新型战机呼唤新一代蓝天骄子。”
“中国作为负责任的大国，需要建设一支与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应、有利于维护地区稳定和世界和平的空中力量，”申进科称。
《勇者的天空》分为“天空需要你”“未来属于你”“祖国召唤你”三个篇章。
该片中还出现了女飞行员的身影，以及另一种新型战机--“运-20”运输机。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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