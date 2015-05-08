《解放军报》称中国增强军力旨在防止二战灾难重演

路透北京5月8日 - 中国《解放军报》周五发表社论称，中国建设一支更强大的军队是为了防止类似二战的灾难重演。

中国的军备建设包括发展隐形战机和反卫星导弹等，已引发地区国家和美国不安，尤其是中国在海上领土争议中开始采取更为强硬的立场。

中国已宣布将举行一系列纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利的高规格活动，包括今年9月在北京举行的阅兵式。习近平周六将参加莫斯科红场阅兵式，中国军队亦将参加这次阅兵式。

解放军报的社论称，日本军国主义之所以肆无忌惮地对中国发动侵略战争，很重要的原因就是旧中国国力衰弱，国防落后。

“国弱则军衰，军衰则挨打，”文章写道。

文章称，“当今世界仍很不太平，国际竞争的“丛林法则”并没有根本改变，一些国家仍然坚持霸权主义和强盗逻辑，对外频频使用武力和以武力相威胁，对其他民族进行侵略和掠夺，铸剑为犁仍然是人们的一个美好愿望。”

“这就要求我们在强国的基础上，加快强军的步伐，”文章指出。“否则，军事上的落后一旦形成，对国家安全的影响将是致命的。”

今年中国的军费开支将增加10.1%至8,869亿元（1,428.6亿美元），将超过中国的GDP增长速度，也是中国近20年来国防预算两位数增幅的延续。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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