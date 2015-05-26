中国发布国防白皮书 加强海上能力应对“挑衅性举动”

路透北京5月26日 （记者 Megha Rajagopalan） - 中国国务院周二发布名为《中国的军事战略》的国防白皮书，概述了中国增强海上军事力量体系建设的国防战略，并称中国在南海等地面临着严峻复杂的安全威胁。

白皮书称，中国海军按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变；空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求，实现国土防空型向攻防兼备型转变。白皮书还抨击了个别海上邻国在涉及中国领土主权和海洋权益问题上采取的挑衅性举动。

白皮书的出炉刺激军工板块大涨，中国卫星(600118.SH)、成飞集成(002190.SZ)和中航飞机00768.SZ等军工股涨停。

中国国防部发言人杨宇军向记者表示，中国在南沙开展的岛礁工程建设，从主权的角度来说，与在国内每天进行的盖房和修路，没有任何区别。

杨宇军称，一些别有用心的国家抹黑中国军队，刻意渲染地区紧张局势。其他国家在南海的侦查活动变得越来越普遍，中国将继续采取必要的措施进行应对。

“一些域外国家也极力插手南海事务，个别国家对华保持高频度海空抵近侦察，”白皮书称。

白皮书称，海洋关系国家长治久安和可持续发展，必须建设与国家安全和发展利益相适应的现代海上军事力量体系。

“中国面临着复杂的海上安全威胁与挑战，需要海军具备有效维护海洋领土主权和海洋权益，维护海外安全利益等……完成多样化军事任务的能力，”王晋大校向记者表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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