中国航母部队战斗力建设取得明显进步--解放军报

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京12月25日 - 《解放军报》周五报道称，中国海军航母部队战斗力建设取得了明显进步，舰载机驻泊数量、单日飞行架次、起飞和回收效率均有进一步提升。
报道称，海军辽宁舰12月24日在渤海某海域进行舰机融合训练，中国海军司令员吴胜利在辽宁舰参训并指导舰机融合训练，与辽宁舰、舰载航空兵部队领导就加快推进航母作战能力建设问题进行座谈。
航母部队围绕早日形成战斗力和保障力这个目标，瞄准难题和短板狠抓试验训练，战斗力建设取得了明显进步。
舰载机驻泊数量、单日飞行架次、起飞和回收效率均有进一步提升，多批歼-15舰载战斗机飞行员成功完成舰上起降并通过航母资质认证，标志着舰载战斗机舰上起降技术从探索研究向部队应用取得了关键性突破。（完）
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。