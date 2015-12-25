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时事要闻 | 2015年 12月 25日 星期五 11:49 BJT

中国航母部队战斗力建设取得明显进步--解放军报

路透北京12月25日 - 《解放军报》周五报道称，中国海军航母部队战斗力建设取得了明显进步，舰载机驻泊数量、单日飞行架次、起飞和回收效率均有进一步提升。

报道称，海军辽宁舰12月24日在渤海某海域进行舰机融合训练，中国海军司令员吴胜利在辽宁舰参训并指导舰机融合训练，与辽宁舰、舰载航空兵部队领导就加快推进航母作战能力建设问题进行座谈。

航母部队围绕早日形成战斗力和保障力这个目标，瞄准难题和短板狠抓试验训练，战斗力建设取得了明显进步。

舰载机驻泊数量、单日飞行架次、起飞和回收效率均有进一步提升，多批歼-15舰载战斗机飞行员成功完成舰上起降并通过航母资质认证，标志着舰载战斗机舰上起降技术从探索研究向部队应用取得了关键性突破。（完）

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