习近平主持中国国安委首次会议

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月15日 - 新华社报导称，中国国家主席习近平周二上午主持召开中央国家安全委员会第一次会议并发表重要讲话。
据报导，习近平在讲话中指出，当前中国国家安全内涵和外延比历史上任何时候都要丰富，时空领域比历史上任何时候都要宽广，内外因素比历史上任何时候都要复杂。
习近平强调，贯彻落实总体国家安全观，必须既重视外部安全，又重视内部安全。
习近平指出，既要重视传统安全，又要重视非传统安全，构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体的国家安全体系。
“安全是发展的条件，富国才能强兵，强兵才能卫国，”习近平在讲话中称。
去年11月召开的中共十八届三中全会决定成立国家安全委员会。国安委主席由习近平担任。（完）
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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