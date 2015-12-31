版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 16:45 BJT

中国确认正在建造第二艘航母

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月31日 - 中国国防部周四确认中国正在建造第二艘航母。

国防部发言人杨宇军称：“这艘航母完全由我国自主开展设计，正在大连进行建造”。

“第二艘航母的设计和建造吸收了“辽宁舰”科研试验和训练的有益经验，在许多方面将有新的改进和提高。”（完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐