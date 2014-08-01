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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:24 BJT

中国国家主席习近平视察驻福建部队，强调坚决惩治腐败

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月1日 - 《解放军报》报导称，中国国家主席、中央军委主席习近平在八一建军节前看望慰问驻福建部队官兵时强调，要坚决纠治“四风”、坚决惩治腐败，始终保持人民军队良好形象。

习近平强调，要铸牢强军之魂，毫不动摇坚持党对军队的绝对领导。

习近平称，要提高实战化水平，坚持从难从严训练部队，大力培育敢打必胜的战斗精神，确保召之即来、来之能战、战之必胜。

本周稍早，中共中央决定对前政治局常委周永康严重违纪问题立案审查。

习近平6月30日主持召开中央政治局会议，决定给予前中央军委副主席徐才厚开除党籍处分，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。（完）
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